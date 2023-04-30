وضع مخبز العشارة الاحتياطي بريف دير الزور الشرقي بالخدمة

دير الزور-سانا

وضع فرع المؤسسة السورية للمخابز في دير الزور مخبز العشارة الاحتياطي بالخدمة بطاقة إنتاج يومية تبلغ حوالي 3 أطنان، وذلك بعد إعادة تأهيله من الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب.

وأكد مدير فرع المؤسسة المهندس صفوان المغير لمراسل سانا أن المخبز الذي يقع في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي عاد للإنتاج، وذلك في إطار خطة إعادة تأهيل المخابز التي تعرضت للتخريب، وتحقيق التوزع الجغرافي والعددي على مستوى المحافظة، لتخفيف الازدحام وتأمين المادة للمواطنين، مبيناً أن المخبز يضم خط إنتاج واحدا، ويعمل بنظام الإدارة، وتبلغ طاقته الإنتاجية القصوى 10 أطنان، حيث بدأ العمل بمخصص يومي 3 أطنان ونصف الطن، ويمكن زيادتها وفق الحاجة.

بدوره بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع أن المخبز يسهم بتخفيف الضغط والازدحام عن المخابز الأخرى، مشيراً إلى أن دوريات حماية المستهلك ستتابع عملية الإنتاج لجهة النوعية والجودة والوزن والبيع عبر المعتمدين.

يذكر أن عدد المخابز في محافظة دير الزور وصل إلى 80 مخبزاً، منها 13 عاماً و67 خاصاً.

إبراهيم الضللي

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