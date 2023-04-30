الجيش الروسي يدمر مستودعات أسلحة أوكرانية ويسقط 4 مسيرات

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة أسفرت خلال الساعات الـ 24 الماضية عن تدمير 4 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، ومستودعات أسلحة ومركز قيادة أوكراني في لوغانسك ودونيتسك، وتصفية أكثر من 670 جندياً ومرتزقاً على كل المحاور.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأنه تم في محور كوبيانسك تصفية نحو 85 جندياً أوكرانياً، وإحباط محاولات مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في خاركوف.

وفي محور كراسني ليمانسك، تمت تصفية 65 جندياً أوكرانياً، إضافة إلى تدمير مدفعي هاوتزر من طراز دي-20 ودي-30.

وفي محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية وفرق الهجوم عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك، وتمكنت القوات الروسية الجوية من حصار القوات الأوكرانية في الضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة، كما نفذت المقاتلات الروسية 4 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 61 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك.

وحسب التقرير، أسفرت العمليات على هذا المحور عن تصفية أكثر من 480 جندياً ومرتزقاً وتدمير مدفع هاوتزر دي-30 وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع وتدمير نقاط الانتشار المؤقت للواء الآلي 24 للقوات الأوكرانية، ومفرزة من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في قرية كونستانتينوفكا.

وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 30 جندياً، وتم تدمير مدافع دي-30.

وفي محور خيرسون، تمت تصفية أكثر من 10 جنود أوكرانيين وتدمير مدفع هاوتزر ورادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع.

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