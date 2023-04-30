فولودين: سياسة الغرب حيال روسيا انعكست سلباً على مواطنيه

موسكو-سانا

اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الدول الغربية التي فرضت عقوبات ضد روسيا بحاجة للتفكير في مصالح مواطنيها الذين بدؤوا بالفعل يتلمسون تداعيات قرارات واشنطن وبروكسل.

وقال فولودين في مقابلة تلفزيونية حسب وكالة نوفوستي: إن المواطنين الأوروبيين يعانون بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وتبعات قرارات واشنطن وبروكسل، بما في ذلك التضخم في بلدانهم.

وحسب فولودين، هناك أزمة تصل إلى ذروتها، وعلى حكومات تلك الدول تحمل مسؤولياتها، والتفكير أولاً وقبل كل شيء في مصالح مواطنيها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح سابقاً بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات المفروضة ضد روسيا قد وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، مشدداً على أن بلاده قادرة على حل جميع العقبات والمصاعب التي من الممكن أن تواجهها.

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