مساعدات العتبة العباسية العراقية لمتضرري الزلزال في اللاذقية تصل إلى 140 قرية وبلدة

اللاذقية-سانا

وصلت المساعدات الإنسانية التي قدمتها العتبة العباسية العراقية المقدسة لمتضرري الزلزال في اللاذقية، إلى 140 قرية وبلدة في منطقتي جبلة والقرداحة، بالإضافة إلى مراكز الإيواء في المحافظة.

وأوضح رئيس وفد العتبة إلى سورية صادق الغرابي خلال مؤتمر صحفي عقد في مدرسة الشهيد أحمد حسن أحمد بمدينة جبلة اليوم، للإحاطة بأعمال الوفد الإغاثية مع إعلان انتهاء مهمته الإنسانية، أنه على مدى 70 يوماً شملت المساعدات تقديم 102 ألف وجبة من المطبخ التابع للعتبة، وزعت في مراكز الإيواء، إضافة إلى 100 ألف سلة غذائية و75 ألف سلة مفروشات و133 ألف سلة ألبسة و19 ألف علبة حليب أطفال.

كما قدم وفد العتبة- وفقاً للغرابي- 19 ألف سلة مستلزمات صحية للعناية بكبار السن، وتم إنشاء مركز صحي ميداني لتقديم العلاج والخدمات الطبية للمرضى بالتنسيق مع الدوائر الصحية في المدينة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه 9000 مريض، وإحالة عدد من الحالات المرضية إلى المشافي المحيطة بالمدينة، وإجراء عمليات جراحية صغرى لما يقارب 100 شخص.

ولفت الغرابي إلى أنه تم تسيير قافلة مساعدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهلال الأحمر السوري إلى مدينة جبلة، حيث تم إنشاء مركز إيواء في ثانوية الصناعة، معتبراً أن ما قدمته العتبة والشعب العراقي للأشقاء السوريين واجب مقدس بدافع النخوة وحق الجوار.

بدوره أعرب عضو المكتب التنفيذي ورئيس غرفة عمليات الإغاثة بشار نديم أسد عن شكر السوريين للعتبة لوقوفها إلى جانبهم ودعمهم ومساندتهم في محنتهم منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال، وتقديم شتى الخدمات الصحية والنفسية والمعنوية، منوهاً بما أعرب عنه القائمون على العتبة حول استعدادهم للاستمرار في تقديم المساعدة خلال مرحلة التعافي.

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