إنتر ميلان يفوز 3-1 ويحرم لاتسيو من تأجيل حفل نابولي بحصد اللقب

روما-سانا

فاز فريق إنتر ميلان 3-1 على ضيفه لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم، ما سيمنح فريق نابولي المتصدر فرصة لحسم اللقب لأول مرة منذ حقبة دييغو مارادونا.

وتقدم إنتر ثلاثة مراكز، وأصبح رابعاً، برصيد 57 نقطة، وهو نفس رصيد جاره ميلان خامس الترتيب وروما صاحب المركز السادس، فيما تجمد رصيد لاتسيو صاحب المركز الثاني عند 61 نقطة.

وسيكون بوسع نابولي الذي يملك 78 نقطة حصد اللقب لأول مرة في 33 عاماً إذا فاز على سالرنيتانا في وقت لاحق اليوم، قبل ست جولات على الوصول إلى خط النهاية بعد استكمال هذه الجولة.

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