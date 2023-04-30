انطلاق معرض تكنوتيكس في مدينة المعارض بدمشق اليوم

دمشق-سانا

تنطلق مساء اليوم فعاليات معرض تكنوتيكس الدولي للتكنولوجيا وخدماتها 2023 الذي تنظمه شركة إنمار للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة في دمشق.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير الشركة المنظمة للمعرض خالد البطوشي أن المعرض يضم مشاركات ما يقارب 45 شركة محلية وأجنبية، موزعة على عدد من الأجنحة تعرض منتجاتها والخدمات التي تقدمها في جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وتستمر فعاليات المعرض حتى الثالث من الشهر القادم، ويفتح أبوابه للزوار من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء.

نور يوسف

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