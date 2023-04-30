تواصل منافسات إياب دوري كرة السلة للسيدات

دمشق-سانا

تتواصل منافسات مرحلة الإياب بدوري كرة السلة للسيدات بمشاركة فرق الثورة والوحدة وبردى والأشرفية والساحل والاتحاد أهلي حلب والجلاء والحرية وتشرين.

ففي المباريات التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية فاز فريق الثورة على بردى والأشرفية بنتيجتي 78-40 نقطة و73-37 نقطة، بينما فاز الساحل على الأشرفية بنتيجة 48-45 نقطة، كما فاز الوحدة على الساحل بنتيجة 67-36 نقطة، وخسر أمام بردى بنتيجة 59-56 نقطة لحساب المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية يلتقي اليوم ضمن مرحلة الإياب الاتحاد أهلي حلب مع الحرية في صالة الجلاء بحلب والجلاء مع تشرين في صالة مدينة الأسد الرياضية باللاذقية.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق مرحلتين ذهاباً وإياباً لكل مجموعة على حدة بالدور الأول، وتتأهل بختامه الفرق الثلاثة الأولى إلى الدور ربع النهائي الذي يلعب فيه الثاني مع الثالث من كل مجموعة مع بعضهما، والفائزان بمباراتين من أصل ثلاث مباريات يتأهلان إلى الدور نصف النهائي.

وفي الدور نصف النهائي يلعب الأول من كل مجموعة من الدور الأول مع الفريقين الفائزين من ربع النهائي، ويتأهل الفائزان منه إلى الدور النهائي، علماً أن المتنافسين بنصف النهائي يلعبان خلال هذا الدور للفوز بمباراتين من أصل ثلاث، وهو نفس النظام الذي يلعب فيه طرفا الدور النهائي.

هناء صقور