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الأمن التونسي يعتقل إرهابياً في مدينة سوسة

2023-04-30

تونس-سانا

أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم عن اعتقال إرهابي خلال عملية أمنية في مدينة سوسة شرق تونس.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن متحدث باسم الحرس قوله: “إن دورية مشتركة بين فرقة البحث والتفتيش ومصلحة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بسوسة اعتقلت فجر أمس عنصراً تكفيرياً، صادرة بحقه مذكرة بحث على خلفية انتمائه لتنظيم إرهابي”.

وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة العوينة إحدى ضواحي العاصمة تونس.

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