إعادة تشكيل الكادر الفني والإداري لفريق الوثبة بكرة القدم للرجال

حمص-سانا

أعادت إدارة نادي الوثبة تشكيل الكادر الفني والإداري لفريق الرجال بكرة القدم، للإشراف على الفريق فيما تبقى من مباريات الدوري الممتاز.

وضم الجهاز حسان إبراهيم مديراً فنياً، ووليد الكردي مدرباً، وعبد المسيح دونا مدرباً للحراس، وحسان الدالاتي إداريا، وإياد زهرة منسقاً إعلامياً، وأكثم القاسم محللاً للأداء، والدكتور أحمد شدود معالجاً، وقيصر إبراهيم وفادي إبراهيم مسؤولين للتجهيزات.

ويحتل الوثبة المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري برصيد 27 نقطة، بعد أن كان متصدراً للترتيب خلال مرحلة الذهاب.

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