طبيبة روسية تعدد إجراءات تجنب الإصابة بالزهايمر

موسكو-سانا

قدمت طبيبة الأعصاب الروسية، ديانا أندرييفا، عدة نصائح لتجنب تطور مرض الزهايمر “الخرف”، الذي يهدد كبار السن بفقدان الذاكرة والقدرات المعرفية، وهي حالة خطيرة بالنسبة لهم ولذويهم.

وأوضحت الطبيبة الروسية في تصريح نشرته اليوم صحيفة “غازيتا. رو” أن النشاط البدني ومزاولة تمارين منتظمة من شأنها تعزيز الدورة الدموية، وبالتالي تغذية الدماغ بالأكسجين،وكذلك الالتزام بنمط النشاط الذهني والتدريب عليه كعادة القراءة وحل الألغاز والكلمات المتقاطعة وتعلم مهارات جديدة، يمكن من تجنب تطور هذا المرض العضال.

وأضافت أندرييفا: إنه يجب أيضا اعتماد التغذية الصحية بتضمين قائمة الطعام للمسنين كمية كافية من الخضار والفواكه والأسماك ومنتجات الحبوب الغنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الضرورية لصحة الدماغ، إضافة إلى الفحص الطبي الدوري والمراقبة الصحية العامة، والقيام بنشاط اجتماعي والمشاركة في الحياة العامة.

ولفتت طبيبة الأعصاب الروسية إلى أن “الدراسات تؤكد أن الأشخاص الذين يتبعون هذه الخطوات الخمس يقللون من خطر إصابتهم بالخرف”.

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