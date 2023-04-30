برشلونة يفوز على ريال بيتيس برباعية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز فريق برشلونة على ضيفه ريال بيتيس برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم مساء اليوم.

وافتتح أندرياس كريستنسن التهديف لبرشلونة في الدقيقة 14 وأضاف روبرت ليفاندوفسكي ثاني الأهداف في الدقيقة 36 من زمن اللقاء، واختتم رافينيا ثلاثية الفريق الكتالوني في الشوط الأول بالدقيقة 39 وفى الشوط الثاني سجل جويدو رودريغيز لاعب ريا ل بيتيس رابع أهداف برشلونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 82 من عمر اللقاء.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 79 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند 49 نقطة في المركز السادس.

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