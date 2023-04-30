بعد توقف لعشر سنوات.. أمسية موسيقية لفرقة “بيك باند” في حلب

حلب-سانا

بمشاركة 26 موسيقياً من عازفين ومغنين، أحيت فرقة “بيك باند” التابعة لجمعية الشبيبة الأرمنية أمسيتها الأولى بعد توقف لعشر سنوات مقدمةً الموسيقا العالمية للجمهور المحلي بتمازج أداء الآلات المختلفة مع الحضور الطاغي لآلات النفخيات.

وأوضح مسؤول اللجنة الموسيقية في الجمعية كارلوس برجيان في تصريح لمراسل سانا أن عمر الفرقة يتجاوز الستين عاماً، حيث تأسست بهمة شباب تحت اسم “نجوم شباب” لكن توقف نشاطها أثناء الحرب التي تعرضت لها سورية لتعود اليوم بأعضاء جدد من أجيال مختلفة يقدمون أنماطاً موسيقية متعددة بينها العربي والأجنبي والأرمني.

من جهتها قالت المشاركة عن فئة الغناء الأرمني الدكتورة سيفان كشيشيان: إن فرقة النفخيات بيك باند فرقة قديمة وعريقة وكانت تقدم للجمهور حفلات دورية سنوية بمشاركة شباب طموحين هواة وأصبحوا محترفين لاحقاً، وتعود الفرقة إلى الجمهور الحلبي اليوم بانتعاش جديد ولكن بإشراف المايسترو والموزع الموسيقي بيرج قسيس.

بدورها عبرت المشاركة في فريق النفخيات على آلة الترومبيت آنا ماريا كوزويان عن سعادتها بالمشاركة ضمن الفرقة، موضحة أن الأمسية نتاج تمارين استغرقت سنة ونصف السنة ستتجسد أيضا بأمسيتين عدا عن الأمسية الافتتاحية.

ومن الحضور لفت الفنان كابرييل شابو إلى أهمية هذا النوع من الموسيقا المختلفة، مضيفاً: تتميز هذه الموسيقا بأنها تدمج الفرقة النحاسية مع الآلات الموسيقية الأخرى ومع مزجها باللون الشرقي العربي تنتج موسيقا راقية.

أوهانيس شهريان

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