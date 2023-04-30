طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية على مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات في كافة المناطق مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطولات مطرية فوق مناطق متفرقة وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا خاصة على المناطق الساحلية والشمالية .

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز 60 كم ساعة تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق 19 / 8

المنطقة الجنوبية 17 / 6

المرتفعات الجبلية 13 / 3

المنطقة الوسطى 18 / 8

المنطقة الساحلية 18 / 12

المنطقة الشمالية 20 / 9

منطقة الجزيرة 20 / 10

المنطقة الشرقية 23 /12

منطقة البادية 21 / 10