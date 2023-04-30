معرض الفنانة التشكيلية سراب الصفدي في صالة مشوار

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد يجدد لـ تشاي دعم سورية لوحدة أرض وشعب الصين ولمبدأ الصين الواحدة
2023-04-29
جامعة تشرين توقع ثلاث اتفاقيات مع جامعات سلوفاكية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي
2023-04-29
فيرشينين: الاجتماع الدولي القادم حول سورية بصيغة أستانا سيكون في النصف الثاني من العام الحالي
2023-04-29
عبد اللهيان: العلاقات السورية الإيرانية عميقة واستراتيجية
2023-04-28
فيرشينين يبحث مع بيدرسون التطورات في سورية وتعزيز التسوية مع الالتزام بسيادتها
2023-04-28
تكريم الموسيقار السوري ميساك باغبودريان على خشبة مسرح البولشوي في موسكو
2023-04-28
فيرشينين وصباغ يبحثان قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمساعدات الإنسانية إلى سورية
2023-04-28
محليات
طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية على مناطق متفرقة
2023-04-29
(دور المجتمع المحلي بالتنمية) في ورشة عمل بمدينة جرمانا
2023-04-29
مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات غذائية في قرية خلخلة بريف السويداء
2023-04-29
تشغيل محطة مياه صبيخان بريف دير الزور الشرقي على الطاقة الشمسية
2023-04-29
التربية توقع سبع مذكرات تفاهم مع مؤسسات غير حكومية لدعم العملية التربوية
2023-04-29
بمشاركة سورية…انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي الإثنين المقبل
2023-04-29
في عيده الـ 60… اتحاد المهندسين العرب يطالب بدعم سورية وكسر الحصار عنها
2023-04-29
رياضة
برشلونة يفوز على ريال بيتيس برباعية في الدوري الإسباني
2023-04-29
ريال مدريد يهزم الميريا في الدوري الإسباني
2023-04-29
أيه سي ميلان يتعادل مع روما في الدوري الإيطالي
2023-04-29
الأردن في مجموعة الولايات المتحدة في كأس العالم بكرة السلة 2023
2023-04-29
فوز فريق شهبا ببطولة دوري السويداء بكرة القدم للشباب
2023-04-29
دي ميناور يتأهل إلى ثالث أدوار بطولة مدريد للتنس
2023-04-29
تولوز يواجه نانت اليوم في نهائي كأس فرنسا
2023-04-29
اقتصاد
توقيع عدد من العقود والاتفاقيات في ختام معرض (سيريا بلاست 2023)
2023-04-29
1300 طن حليب إنتاج المؤسسة العامة للمباقر خلال الربع الأول من العام الجاري
2023-04-29
هيئة تطوير الغاب تخصص 2400 هكتار لزراعة التبغ خلال الموسم الحالي
2023-04-29
انهيار أسهم بنك أمريكي جديد
2023-04-29
وكالة فيتش تخفض تصنيف الدرجة الائتمانية لفرنسا
2023-04-29
مشاركون في معرض (سيريا بلاست) يؤكدون دور المعارض المهم بتطوير القطاع الصناعي
2023-04-28
أسعار النفط تتجه نحو خسارة جديدة هذا الشهر
2023-04-28
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الشريط الإخباري
المقداد يجدد لـ تشاي دعم سورية لوحدة أرض وشعب الصين ولمبدأ الصين الواحدة
الرئيس الأسد يستقبل تشاي والحديث يدور حول العلاقات السورية الصينية والتصورات المشتركة للعلاقات الثنائية بين البلدين
فيرشينين: الاجتماع الدولي القادم حول سورية بصيغة أستانا سيكون في النصف الثاني من العام الحالي
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف درعا
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 10 هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة خلال الـ 24 ساعة الماضية
فيرشينين وصباغ يبحثان قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمساعدات الإنسانية إلى سورية
إيرواني: الحكومة السورية ساعدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم الإغاثة لجميع المناطق المتضررة من الزلزال
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة خلال 24 ساعة اثنتان منها صباحاً
الحرارة إلى انخفاض وزخات مطرية مصحوبة بالرعد متوقعة في بعض المناطق
خبراء وسياسيون أردنيون: عودة سورية إلى الحضن العربي بداية استقرار الأوضاع في المنطقة
معرض الفنانة التشكيلية سراب الصفدي في صالة مشوار
2023-04-29
تصوير:فرحان فاضل
الفنانة التشكيلية سراب الصفدي
2023-04-29
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