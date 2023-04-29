الإمام الخامنئي للرئيس العراقي.. تطوير التعاون الثنائي يخدم مصلحة إيران والعراق

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن تقدم العراق وازدهاره واستقلاله أمر مهم جداً بالنسبة لإيران وأن تطوير التعاون الثنائي وتنفيذ الاتفاقات المبرمة يخدم مصلحة البلدين.

وخلال استقباله الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والوفد المرافق اليوم بحضور الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي قال الإمام الخامنئي: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب العراق وأمنيتها هي تقدم العراق” معتبراً أن تطوير التعاون رهن بالمتابعة الجادة للاتفاقيات التي تم التوصل إليها وخاصة الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية الأخيرة.

وشدد الإمام الخامنئي على أن الأمريكيين ليسوا أصدقاء للعراق ولا صداقة لهم مع أحد وهم ليسوا أوفياء حتى لأصدقائهم الأوروبيين.

بدوره قال الرئيس العراقي: “إن علاقات العراق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية متواصلة وراسخة في مختلف الأبعاد والمجالات” مبيناً أن جهود العراق كلها تهدف إلى تعميق العلاقات مع إيران وتنفيذ بعض القضايا المتبقية بين البلدين.

ونوه رشيد بمساعدة ودعم إيران حكومة وشعبا للعراق في مختلف المراحل وخاصة على صعيد مكافحة الإرهاب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency