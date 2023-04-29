توقيع عدد من العقود والاتفاقيات في ختام معرض (سيريا بلاست 2023)

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة الرابعة من معرض سورية الدولي للصناعات البلاستيكية “سيريا بلاست 2023” الذي نظمته مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بدعم من وزارة الصناعة، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

وشهد ختام المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود التجارية بين الشركات المشاركة ورجال الأعمال الذين زاروا المعرض من سورية والدول الأخرى وفق مدير عام الجهة المنظمة خلف مشهداني.

وبين مشهداني أن العقود الموقعة شملت مجالات توريد المواد الأولية والآلات والتجهيزات وتسويق وتصدير المنتجات البلاستيكية، مشيراً إلى أن المعرض الذي استضاف رجال أعمال وممثلي شركات من الصين وبيلاروس وإيران ولبنان والأردن والعراق والسعودية أسهم بتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للشركات المشاركة بشكل عام ولقطاع الصناعات البلاستيكية في سورية بشكل خاص.

وأشار مشهداني إلى أن فعاليات المعرض تضمنت أيضاً تقديم المحاضرات والندوات العلمية في مجالات تنمية الجوانب الفنية والتقنية وكل ما يتعلق بتطوير صناعة البلاستيك من أحدث التجهيزات والمعدات إلى جانب تبادل الخبرات بين الشركات المشاركة.

يشار إلى أن المعرض افتتح في الـ 26 من الشهر الجاري بمشاركة نحو 50 شركة سورية وعربية وأجنبية متخصصة في صناعة البلاستيك والمواد الكيميائية والمواد الخام والآلات الصناعية المساعدة.

أحمد سليمان

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