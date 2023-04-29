(أضواء على الباليه)… عرض في احتفالية يوم الرقص العالمي بالسويداء

السويداء-سانا

قدمت فرقة مركز أبولو للفنون عرضاً راقصاً للباليه مساء اليوم بعنوان “أضواء على الباليه” ضمن احتفالية يوم الرقص العالمي، وذلك على خشبة مسرح قصر الثقافة في مدينة السويداء.

وتضمن العرض الذي شاركت فيه 36 راقصة باليه من طالبات المركز رقصات مختلفة بإشراف المدرب قتيبة أبو لطيف.

وأوضح مدير المسرح القومي بالسويداء المخرج رفعت الهادي في تصريح لمراسل سانا أن هذه التظاهرة الفنية للرقص متنوعة من حيث الأعمال والفرق الفنية المشاركة وأسلوب الأداء التعبيري والتقنيات الفنية عالية المستوى والعروض الفنية الراقصة التي حملت أفكاراً إنسانية عميقة.

مدير مركز أبولو للفنون أيسر أبو لطيف أشار إلى أن لوحات الباليه الراقصة تمثل كل منها تجسيداً فنياً يظهر من خلاله إبداع الجسد بشكل متناسق وبحركات موزونة، لافتاً إلى حرص المركز على دعم وتشجيع المواهب لدى الأطفال والناشئين وتطوير مهاراتهم.

سهيل حاطوم

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