الأردن في مجموعة الولايات المتحدة في كأس العالم بكرة السلة 2023

مانيلا-سانا

سُحبت اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا قرعة بطولة العالم بكرة السلة 2023 والتي ستقام بتنظيم مشترك بين اليابان والفلبين وإندونيسيا بمشاركة 32 منتخباً.

وأوقعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة الثالثة “مجموعة الموت” إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تتويجاً باللقب، إضافة إلى اليونان ونيوزيلندا.

أما منتخب لبنان فقد حل في المجموعة الثامنة إلى جانب كل من كندا ولاتفيا وفرنسا.

أما المنتخب العربي الثالث وهو مصر فقد أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب المكسيك ومونتينيغرو وليتوانيا.

وتشهد هذه النسخة من البطولة مشاركة منتخب جنوب السودان لأول مرة في تاريخ النهائيات، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية مع صربيا والصين وبورتوريكو.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات أنغولا وجمهورية الدومينيكان والفلبين وإيطاليا، أما المجموعة الخامسة فضمت كلاً من ألمانيا وفنلندا وأستراليا واليابان.

وضمت المجموعة السادسة سلوفاكيا وكاب فيردي وجورجيا وفنزويلا.

أما المجموعة السابعة فضمت كلاً من إيران وإسبانيا وكوت ديفوار والبرازيل.

وتبدأ البطولة بتاريخ الـ25 من آب وتنتهي في الـ10 من أيلول من العام 2023.

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