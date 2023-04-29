القوات الروسية تسقط مسيرة أمريكية الصنع قرب محطة زابوروجيه النووية

موسكو-سانا

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أمريكية الصنع قرب محطة زابوروجيه النووية.

ونقلت وكالة تاس عن ممثل أجهزة إنفاذ القانون الروسية قوله للصحفيين اليوم: “رصدت وحدات الجيش الروسي المرابطة في محور زابوروجيه طائرة مسيرة معادية، واتخذت التدابير اللازمة لإسقاطها كونها تستخدم للاستطلاع والتحضير لأعمال تخريبية”.

وتابع: “إن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها هي طائرة استطلاع من طراز كوانتيكس ريكون من إنتاج شركة إيروفيرونمنت الأمريكية، وهي قادرة على جمع البيانات آلياً، وبإمكانها استطلاع المنطقة بمفردها دون تدخل مباشر من المشغل”.

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