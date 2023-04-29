ميدفيديف: لا جدوى من استمرار العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وبولندا

موسكو-سانا

رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أنه لا جدوى من استمرار العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وبولندا، طالما لا يوجد أحد من المسؤولين البولنديين يرفض نهج معاداة روسيا.

وقال ميدفيديف في حسابه على موقع تويتر: “ليس من المنطقي أن تحافظ روسيا على علاقات دبلوماسية مع بولندا، بينما سلطات وارسو تتبنى (الروسوفوبيا)، ولذلك هذه الدولة لا ينبغي أن توجد معنا طالما لا يوجد أحد في السلطة يرفض نهج معاداة روسيا”، لافتاً إلى أن أوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين الذين يجب القضاء عليهم.

وجاءت تصريحات ميدفيديف على خلفية اقتحام قوات الأمن البولندية مدرسة تابعة للسفارة الروسية بعدما كسرت البوابات الرئيسية، بينما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا أن “هذا المبنى سيكون من الآن فصاعداً ملكاً لبلدية وارسو”.

بينما حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم السلطات البولندية بأنها سترد بشكل صارم على استيلائها على المدرسة، واصفة هذه التصرفات من جانب بولندا بالعدائية.

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