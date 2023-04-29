1300 طن حليب إنتاج المؤسسة العامة للمباقر خلال الربع الأول من العام الجاري

دمشق-سانا

تجاوزت كمية الحليب التي أنتجتها المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للمباقر خلال الربع الأول من العام الجاري الـ 1300 طن، موزعة بين كل من منشآت جب رملة وحمص وفديو والغوطة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة المهندس خالد هلال أن هذه المنشآت وخلال الفترة نفسها أنتجت أيضاً 47 طناً من اللحم، مبيناً أن عدد القطيع الموجود فيها يبلغ حالياً 1902 رأس، منها 929 رأساً من القطيع النامي و973 رأساً من البقر الحلوب، بينما بلغ عدد المواليد 141 رأساً.

وأكد هلال أن المعامل التابعة للمؤسسة تقوم بتصنيع كامل إنتاج المنشآت اليومي من الحليب لألبان وأجبان بمختلف أنواعها، لافتاً إلى أن تسويق المنتجات يتم من خلال مراكز البيع المباشر في المعامل بأسعار الجملة ونصف الجملة، ومن خلال صالات السورية للتجارة في اللاذقية وحماة وصالة بيع المنتجات التابعة للمؤسسة بشارع بغداد في دمشق.

وبين هلال أن المؤسسة تعمل على استكمال المشاريع التي بدئ العمل بها سابقاً، إضافة إلى تنفيذ الخطة الاستثمارية في المباقر العاملة، لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على استيراد ألف بكيرة حامل خلال هذا العام مخصصة لتشغيل المحطة الأولى في منشأة مسكنة ومبقرة دير الزور.

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