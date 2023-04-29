أربع سوريات تشاركن في بطولة العالم لرسم الخرائط الذهنية

السويداء-سانا

شاركت أربع متسابقات من السويداء اليوم عبر الإنترنت، ضمن فريق عربي في بطولة العالم لرسم الخرائط الذهنية المقامة في بولندا.

وأوضحت المشرفة على المتسابقات في مركز شركة الاستشارة والتنمية والتدريب بمدينة السويداء، المدربة منى أبو إسماعيل أنها رشحت أربع متسابقات متميزات كن خضعن لدورات في هذا المجال، وأثبتن جدارتهن للمشاركة في هذه البطولة كأول تجربة سورية في بطولة كهذه، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للقراءة السريعة في الجزائر.

وبينت أبو إسماعيل أن المسابقة جرت بشكل حي على ثلاث مراحل، ضمت الأولى إعداد خريطة ذهنية خلال نصف ساعة، تلخص محتوى مقطع فيديو صوتي عن التواصل الاجتماعي مدته 27 دقيقة، فيما تم في المرحلة التالية طلب قراءة قصة مكتوبة من 21 صفحة عن الذكاء الصناعي، وتصميم خريطة عنها خلال ساعتين.

وشملت المرحلة الأخيرة رسم خريطة ذهنية إبداعية استناداً إلى كلمة (الذكاء) خلال ساعتين كتحفيز على الخيال والإبداع، حيث يتم إرسال صورة كل خريطة فور انتهاء المتسابق عبر الانترنت للجنة تحكيم البطولة.

بدورهن لفتت المتسابقات منار السمان ودارين أبو إسماعيل وأماني مرشد وسحر حميدان إلى أهمية التجربة في خوض مسابقة عالمية كهذه مع مئات المشاركين حول العالم وفق معايير دقيقة، وحمل اسم وطنهم فيها، وبما يشكل نواة فريق قادر على مشاركات أكبر مستقبلاً مع مدربتهن في مجال رسم الخرائط الذهنية والقراءة السريعة، مشيرات إلى أهمية نشر هذا العلم باعتباره طريقة عالمية ولا سيما في المدارس.

وتعد الخرائط الذهنية إحدى استراتيجيات التعليم النشط ومن الأدوات الحديثة الفاعلة في تقوية الذاكرة وتوليد أفكار إبداعية وتمكن الذهن من قراءة واستعادة المعلومات عند الحاجة بقدر عال من التركيز والسرعة، من خلال تمثيل الأفكار والملاحظات باستخدام الرموز والألوان لتحديد فكرة محددة، وما يتصل بها من أفكار فرعية.

ويعد الخبير والمؤلف البريطاني توني بوزان مخترع الخرائط الذهنية، وهناك مؤسسات ومراكز عالمية تعنى بنشر علمه في هذا المجال، بما يساعد بتعزيز وتحسين أداء القدرة العقلية في التعلم والتفكير والتذكر والإبداع من خلال أنشطة وفعاليات متعددة، من بينها بطولتا العالم للخرائط الذهنية والقراءة السريعة والتي يتم تنظيمهما هذا العام في بولندا وعبر الانترنت اليوم وغداً.

غسان خيو

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency