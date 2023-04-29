تولوز يواجه نانت اليوم في نهائي كأس فرنسا

باريس-سانا

يستضيف استاد فرنسا الدولي في العاصمة باريس اليوم نهائي كأس فرنسا بكرة القدم بين تولوز الباحث عن ثاني ألقابه في المسابقة وحامل اللقب فريق نانت.

وتأهل تولوز صاحب المركز الثاني عشر في الدوري إلى نهائي الكأس للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز باللقب عام 1957 على حساب أنجيه 6-3.

وفي هذا الموسم نجح الفريق في الوصول للنهائي بعدما تخطى نادي آنسي من الدرجة الثانية في نصف النهائي بنتيجة 2-1.

ويسعى فريق نانت إلى الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي، إضافة إلى تتويجه بالكأس أعوام 1979 – 1999- 2000.

وكان الفريق قد بلغ الدور النهائي هذا الموسم بتغلبه في نصف النهائي على ليون بهدف نظيف.

ويشهد نهائي اليوم وجود 6 لاعبين عرب موزعين بين الفريقين وهم: الجزائري فارس شايبي والمغربي زكريا أبو خلال، إضافة إلى وجود الحارس الفرنسي من أصول جزائرية توماس حيمور من فريق تولوز، والجزائريين جوان حزام وأندي ديلور، والمصري مصطفى محمد من نادي نانت.

وسبق أن التقى الفريقان في 27 مواجهة سابقة بجميع المسابقات، حيث فاز فريق نانت بـ 8 مواجهات، بينما فاز فريق تولوز بـ 9 مواجهات، وحسم التعادل 10 مواجهات، وسجل فريق تولوز 32 هدفاً في شباك نانت، بينما سجل نانت 23 هدفاً.

وشهدت آخر 5 مواجهات بين الفريقين، تفوقاً لفريق نانت، إذ فاز في 3 مواجهات وخسر في مواجهتين.

يذكر أن النهائي سيقام عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت دمشق.

محمد نتيفة

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