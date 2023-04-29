الاحتلال يواصل حصار مدينتي نابلس وأريحا

القدس المحتلة-سانا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها مدينتي نابلس وأريحا بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال واصلت إغلاق مداخل ومخارج مدينة نابلس لليوم الـ 22 على التوالي، وكذلك مدينة أريحا لليوم الثامن، ونصبت الحواجز على الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليهما، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ما أعاق تنقلاتهم.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سلواد شرق رام الله وتقوع جنوب شرق بيت لحم، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام.

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