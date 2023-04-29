تشغيل محطة مياه صبيخان بريف دير الزور الشرقي على الطاقة الشمسية

دير الزور-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور أعمال مشروع تشغيل محطة مياه صبيخان في ريف المحافظة الشرقي على الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وذكر مدير المؤسسة المهندس لورانس الحسين في تصريح لمراسل سانا أن المحطة تعمل حالياً باستطاعة كليّة 121 كيلو واط، وبغزارة ضخ 160 متراً مكعباً بالساعة، مبيناً أن أعمال مشروع تشغيل المحطة تضمنت تركيب 192 لوح طاقة شمسية، منها 48 لتشغيل المضخات الخامية و142 لتشغيل مضخات المياه الصافية و8 ألواح للخدمة، إضافة إلى جهازي إنفينتر.

وأوضح أن تلك الأعمال تتيح إمكانية تشغيل المحطة بشكل متواصل طوال ساعات النهار، ما يوفر ضاغطاً مائياً يمكن من خلاله إيصال المياه إلى الأهالي المستفيدين من المحطة وبصورة كافية، ويوفر على المؤسسة كميات الوقود التي كانت تستهلكها المولدات لتشغيل المحطة.

إبراهيم الضللي

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