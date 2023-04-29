بمشاركة سورية…انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي الإثنين المقبل

دمشق-سانا

بمشاركة سورية ينطلق في دبي بالإمارات العربية المتحدة معرض سوق السفر العربي بنسخته الـ 30، وذلك يوم الإثنين الأول من أيار المقبل، ويستمر لغاية الرابع منه.

وأشارت وزارة السياحة في بيان على صفحتها على الفيس بوك إلى مشاركة الوزارة في المعرض بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات السياحية من القطاعين العام والخاص واتحاد غرف السياحة السورية برئاسة معاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج.

وأشار البيان الى أن الملتقى يضم أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة.

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