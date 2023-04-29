انهيار أسهم بنك أمريكي جديد

واشنطن-سانا

سجل سعر أسهم مصرف (فيرست ريبابليك) الأمريكي انخفاضاً حاداً في بورصة نيويورك، في ظل الحديث عن عدم الوصول إلى استراتيجية أو خطة لإنقاذه حتى الآن.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية تراجع سعر سهم المصرف الذي كان الرابع عشر بين أكبر بنوك الولايات المتحدة بحجم الأصول في 2022 في نهاية جلسة التداولات مساء أمس بنسبة 43 بالمئة في وول ستريت، ليبلغ 3,15 دولارات بعدما علق تداوله مرات عدة خلال الجلسة بسبب تقلبات كبيرة.

وبذلك وصلت قيمة المصرف إلى 654 مليون دولار، بينما كانت تبلغ 20 مليار دولار مطلع العام، وأكثر من 40 ملياراً في ذروتها في تشرين الثاني 2021.

وأسس (فيرست ريبابليك بنك) في 1985، ومقره في سان فرانسيسكو ولديه في المقام الأول فروع في كاليفورنيا ومدن الساحل الشرقي ويخدم عملاء أثرياء.

وسعت السلطات الأمريكية والمؤسسات المالية الأخرى إلى تجنيبه مصير بنك (سيليكون فالي) و(سيغنيتشر بنك) في الإفلاس بعد عمليات سحب ضخمة مفاجئة للعملاء، حيث أكد المصرف الأسبوع الماضي أن عدداً من عملائه قاموا بسحب ودائع تتجاوز قيمتها مئة مليار دولار في الفصل الأول من العام الحالي، حيث اعتمد على 30 مليار دولار وضعتها المصارف الأخرى في حساباته، لكن ذلك لم يكن كافياً في نظر المستثمرين الذين تسببوا بخفض سعر السهم الثلاثاء والأربعاء قبل التوقف يوم الخميس الماضي عن ذلك.

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