الخارجية الروسية: استيلاء السلطات البولندية على مدرسة روسية في وارسو تصرف عدائي

موسكو-سانا

حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم السلطات البولندية بأنها سترد بشكل صارم على استيلائها على مدرسة السفارة الروسية في وارسو، واصفة هذه التصرفات من جانب بولندا بـ “العدائية”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم: إن “مثل هذه الخطوة الوقحة من قبل وارسو التي تتجاوز إطار التواصل الحضاري بين الدول لن تبقى دون رد فعل صارم” مؤكدة أن موسكو تعتبر هذه الأعمال العدائية انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وتعدياً آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا.

وكانت السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية بعدما كسرت البوابات الرئيسية بينما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا أن “هذا المبنى سيكون من الآن فصاعداً ملكاً لبلدية وارسو”.

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