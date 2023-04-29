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الألماني زفيريف إلى ثالث أدوار بطولة مدريد للتنس

2023-04-29

مدريد-سانا

تأهل اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف بصعوبة إلى ثالث أدوار بطولة مدريد المفتوحة للتنس بعد تغلبه على الإسباني روبرتو كارباييس.

وتمكن زفيريف المصنف ال16 عالمياً من هزيمة كارباييس بمجموعتين لواحدة بنتيجة 6-7 و7-5 و6-0 في مباراة استمرت 3 ساعات و21 دقيقة.

ويواجه زفيريف 26 عاماً الفائز بالبطولة عامي 2018 و2021، ووصيف النسخة الماضية في الدور المقبل الفرنسي أوغو غرونييه الذي تغلب بدوره على الأمريكي سيباستيان كوردا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 7-6 و7-6.

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