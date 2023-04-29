فرق الاتحاد أهلي حلب والكرامة والوحدة تفوز على الطليعة والجلاء وحطين بدوري كرة السلة للرجال

محافظات-سانا

فاز فريق الاتحاد أهلي حلب على الطليعة بنتيجة 116-46 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الحمدانية بحلب، ضمن الجولة الأولى من إياب دوري كرة السلة لفئة الرجال.

وانتهت جميع الأرباع لمصلحة الاتحاد أهلي حلب بواقع 30-5 نقاط و29-18نقطة و 24-8 نقاط و 33-15 نقطة.

كما فاز فريق الكرامة على الجلاء بواقع 75-68 نقطة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في صالة غزوان أبو زيد بحمص، بينما فاز الوحدة على حطين بنتيجة 86-75 نقطة خلال لقائهما في صالة مدينة الأسد الرياضية باللاذقية.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق مع بعضها ذهاباً وإياباً في الدور الأول، ويهبط بنهايته الناديان الأخيران إلى الدرجة الثانية، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور النهائي الذي يلعب فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس مباريات.