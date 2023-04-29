مصرع شخص وفقدان 3 بتصادم سفينتين أجنبيتين في الفلبين

مانيلا-سانا

لقي شخص مصرعه، وفقد ثلاثة في حادث تصادم سفينتين أجنبيتين قبالة جزيرة كوريغيدور في الفلبين، حسبما أفاد خفر السواحل الفلبيني اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن خفر السواحل الفلبيني قوله.. إن إحدى السفينتين “أم في هونغ هاي 89” تحمل علم سيراليون وغرقت بطاقمها المكون من 20 فرداً، إلا أنه تم إنقاذ 16 من أفراد الطاقم وانتشال جثة أحدهم، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن أفراد الطاقم المفقودين.

وقال خفر السواحل: إن جميع أفراد طاقم السفينة الأخرى “أم تي بيتايت سوير”، وهي ناقلة منتجات نفطية وكيماوية ترفع علم جزر مارشال وعددهم 21 فرداً، لم يحدث لهم أي سوء.

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