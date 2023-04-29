الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين غائم جزئياً وغائم ماطر

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 9 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام، وبين غائم جزئياً وغائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/ساعة أحياناً تثير الغبار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 7 درجات مئوية في كل المناطق، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطولات مطرية فوق مناطق متفرقة، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..