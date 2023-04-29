29 نيسان 2004- بداية انسحاب قوات مشاة البحرية الأمريكية من مدينة الفلوجة العراقية بعد معارك ضارية

دمشق-سانا

1891- نينوميا تشوهاتشي ينجح في الطيران، بنموذج طائرة بقوة قذف المطاط.

1912- انفجار منجم فحم في يوباري بهوكايدو، يتسبب بمقتل 276 شخصا.

1915- هزيمة الإيطالييين في معركة القرضابية في ليبيا، وهي أكبر هزيمة تعرضوا لها منذ غزوهم لليبيا في تشرين الأول 1911.

1954- الصين والهند تبرمان معاهدة تتعلق بالتعايش السلمي بين الدولتين.

1949- اليابان تحصل على موافقة الانضمام للأولمبياد من اللجنة الأولمبية الدولية.

1991- إعصار مداري قوي يضرب بنغلادش، ويؤدي إلى مصرع حوالي 138 ألف شخص.

1992- موجة من الاضطرابات في مدينة لوس أنجلوس، بعد النطق ببراءة رجال الشرطة الذين هموا بضرب المواطن الزنجي “رودني كنغ”، وفي الأيام الثلاثة التي تلت، وقد سقط 54 من القتلى، وتم إتلاف المئات من المباني.

2004- بداية انسحاب قوات مشاة البحرية الأمريكية من مدينة الفلوجة العراقية بعد معارك ضارية.

من مواليد هذا اليوم:

1893- هارولد يوري، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1934.

1940- بيتر دايموند، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2010.

من وفيات هذا اليوم:

1933- قسطنطين كفافيس، شاعر يوناني.

2012- شكري غانم، سياسي واقتصادي ليبي.

أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي للرقص.

بداية الأسبوع الذهبي في اليابان.

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