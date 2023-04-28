إصابة فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية

القدس المحتلة-سانا

أصيب أربعة فلسطينيين بجروح اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

وأوضح منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة، ما أدى لإصابة أربعة فلسطينيين بجروح بينهم صحفي والعشرات بحالات اختناق.

وتشكل المظاهرات التي تشهدها قرية كفر قدوم ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency