الحرارة إلى انخفاض غداً والجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً مائلاً للبرودة بشكل عام، وبين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق مناطق متفرقة، والهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والغربية، محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون خلال فترات الليل وحتى ساعات الصباح.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً في الساعة تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …