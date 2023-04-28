بوتين: روسيا ستمضي قدماً نحو تحقيق أهدافها العليا

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستمضي للأمام ونحو تحقيق أهدافها العليا المحددة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله خلال اجتماع مجلس مشرعي روسيا اليوم: “إن قيم الخدمة المكرسة للناس ولوطننا تحدد قوة واستقرار سلطة الدولة، وتؤكد وحدة وتماسك شعبنا، وهي ضمان أساسي لا يتزعزع، فنحن معاً سنتغلب على جميع التحديات وسنمضي بثبات وحزم فقط للأمام نحو الأهداف الكبيرة والعظيمة المخطط لها”.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن البرلمانيين الروس الأوائل اعتبروا أن من واجبهم العيش والعمل من أجل وطنهم، ودافعوا بحماسة وإخلاص عن مصالح الناس، والاهتمام برفاهية الشعب، والسعي لإفادة وطنهم، معتبراً أن هذه المثل الوطنية مهمة في جميع الأوقات وخاصة بالنسبة لروسيا بلد الحضارة وأحد المراكز الأصلية ذات السيادة في العالم الواسع متعدد الأقطاب.

من جانب آخر وصف الرئيس الروسي يوم التاسع من أيار القادم؛ ذكرى يوم النصر المجيد على النازية بأنه “يوم مقدس بالنسبة لروسيا”.

وبمناسبة يوم النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن مقاتلي العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس سيشاركون في العرض العسكري المقرر إقامته يوم 9 أيار القادم.

وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بدوره أن العرض سيتضمن أكثر من 10 آلاف شخص و125 وحدة من جميع أنواع الأسلحة والمعدات وسط موسكو.

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