إصابة فلسطينيين اثنين جراء قمع الاحتلال مظاهرة قرية بيت دجن الأسبوعية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان بجروح اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة الأسبوعية في القرية، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح والعشرات بالاختناق.

واستشهد فتى فلسطيني في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما أصيب أربعة فلسطينيين بينهم طفل واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency