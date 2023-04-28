الروسي روبليف يصعد إلى الدور الثالث في بطولة مدريد للتنس

مدريد-سانا

صعد الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثالث لبطولة مدريد للتنس البالغ مجموع جوائزها 7.7 ملايين يورو، على حساب السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

ونجح اللاعب الروسي في الفوز على فافرينكا بمجموعتين من دون رد بواقع 7-5و4-6 في المباراة التي جرت بينهما اليوم واستغرقت ساعة واحدة و23 دقيقة.

وبهذا الفوز ضرب اللاعب الروسي البالغ من العمر 25 عاماً موعداً في الدور الثالث للبطولة المقامة على الملاعب الرملية مع الياباني يوشيتو نيشوكا، الذي تغلب بدوره على السلوفاكي أليكس مولتشان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 5-7و4-6و4-6 في المباراة التي جرت بينهما اليوم أيضاً.

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