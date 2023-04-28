التعادل الإيجابي يحسم قمة مباريات المرحلة 16 من الدوري الممتاز لكرة القدم بين الاتحاد أهلي حلب وجبلة

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سيطر التعادل الإيجابي بهدف لهدف بين فريق الاتحاد أهلي حلب وضيفه جبلة في قمة مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم والتي أقيمت اليوم على ملعب الحمدانية بحلب.

سجل أهلي حلب أولاً عبر المحترف السنغالي بابا سالا بالدقيقة 24 بينما سجل هدف التعادل لجبلة سلطان السلطان في الدقيقة 94.

وعلى ملعب الجلاء بدمشق تلقى الوثبة الذي ينافس فرق المقدمة خسارة قاسية أمام المجد الذي يصارع على البقاء في الدوري الممتاز بهدفين مقابل لا شيء عبر كنان نعمة من ركلة جزاء وسامر خانكان بالدقيقتين 44 و54.

وحقق الكرامة فوزاً صعباً على ضيفه الجيش بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب الباسل في حمص، سجل هدفي الكرامة كل من علي غصن وتامر حاج محمد بالدقيقتين 58 و94 بينما سجل هدف الجيش الوحيد مازن العيس بالدقيقة 68.

وانتهت مباراة تشرين والطليعة التي أقيمت على ملعب الباسل باللاذقية بالتعادل السلبي.

وكانت مباريات هذه المرحلة انطلقت أمس بفوز الفتوة على الوحدة بهدفين لهدف.

وعلى ضوء هذه النتائج يتصدر الفتوة فرق الدوري لأول مرة هذا الموسم برصيد 30 نقطة يليه الاتحاد أهلي حلب برصيد 29 نقطة ثم الوثبة وجبلة ب 27 نقطة فالجيش 23 نقطة وتشرين 21 نقطة فالكرامة 14 نقطة ثم المجد 12 نقطة والطليعة 10 نقاط فالوحدة وحطين بالمركزين الأخيرين ولكل منهما 9 نقاط.

الكرامة والجيش..

المجد والوثبة..

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