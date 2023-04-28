الصين: الولايات المتحدة سباقة بالسرقة الإلكترونية

بكين-سانا

أكدت الصين أن الولايات المتحدة سباقة بالسرقة الإلكترونية ولا أحد يتفوق عليها في هذا المجال.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها اليوم رداً على التصريحات الأخيرة لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي أي) حول الصين: إنه “عندما نتحدث عن السرقة الإلكترونية فلن يتفوق أحد على الولايات المتحدة في ذلك”.

وأضافت نينغ: “لطالما استخدمت أمريكا ميزاتها التقنية لإجراء عمليات مراقبة واسعة النطاق حتى مع حلفائها، إضافة إلى السرقة الإلكترونية وهو أمر أصبح سراً مكشوفاً”.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية الولايات المتحدة للنظر في المرآة قبل أن تشير بأصابع الاتهام إلى البلدان الأخرى، معتبرة أن ما تفعله الولايات المتحدة يحرض على المواجهة بين التكتلات ويزيد من التوترات ويعرض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر.

وكانت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية وصفت الولايات المتحدة مؤخراً بأنها أكبر دولة تجسس في العالم، حيث يقوم الجيش الأمريكي بشكل متكرر بعمليات استطلاع قرب الصين باستخدام البالونات وطائرات التجسس.

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