مشاركون في معرض (سيريا بلاست) يؤكدون دور المعارض المهم بتطوير القطاع الصناعي

دمشق-سانا

أكد مشاركون في الدورة الرابعة من معرض سورية الدولي للصناعات البلاستيكية (سيريا بلاست 2023) المقام على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، أهمية صناعة المعارض ودورها في الترويج لجميع المنتجات والخدمات، وانعكاسها الإيجابي على الصناعة والصناعيين وجميع القطاعات الاقتصادية.

ويضم المعرض الذي يقام بدعم من وزارة الصناعة وتنظمه مجموعة مشهداني للمعارض والمؤتمرات، نماذج من آلات صناعة البلاستيك من صب وحقن ونفخ وسحب وأجهزة ومعدات وتقنيات الطباعة والتعبئة والتغليف، والمطاط والكاوتشوك ومنتجات الفلين وتكنولوجيا إعادة التدوير وخزانات الهواء وخطوط غسيل البلاستيك، إضافة إلى الشركات المصنعة والمستوردة العاملة في هذا المجال.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد المدير التنفيذي لشركة (بلاستيك الاتحاد) المصنعة للحبيبات البلاستيكية محمد بكر أن مشاركتهم الدائمة بالمعرض فرصة للتعرف على كل جديد في عالم صناعة البلاستيك والصناعات المرتبطة بها، والاستفادة من خبرات الشركات المحلية والعربية والأجنبية وإيجاد أسواق جديدة للبيع.

بدوره راتب خادم الجامع من شركة (خادم الجامع بلاست للصناعات البلاستيكية) المتخصصة بصناعة الأنابيب والاكسسوارات البلاستيكية لتقنيات المياه، رأى أن المعارض التخصصية مساحة للترويج والتسويق للمنتجات المحلية على أوسع نطاق، لنصل إلى مرحلة التصدير ولنساهم بشكل فاعل في تحقيق المنفعة لنا كشركة منتجة وللمستهلك وللمجتمع بشكل عام، وخاصة في ظل مرحلة إعادة الإعمار.

ومن إيران بين مسؤول قسم التسويق والمبيعات في شركة (تخت جمشيد) للصناعات البيتروكيميائية هادي محتشمي بور، أنهم يشاركون في المعرض لأول مرة لعرض أحدث المنتجات من مواد أولية لصناعة المطاط والإطارات، معرباً عن أمله بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركات السورية.

ولفتت نور ملحم من ممثلية غرفة التجارة البيلاروسية إلى تنوع المعرض لجهة نوعية وتقنيات الآلات المعروضة وعدد الشركات المشاركة من مختلف الدول، موضحة أن مشاركتهم تسهم في تنسيق التعاون بين الشركات البيلاروسية والسورية.

وكانت فعاليات معرض (سيريا بلاست 2023) انطلقت الأربعاء الماضي بمشاركة نحو 50 شركة سورية وعربية وأجنبية، ويختتم يوم غد مع توفير وسائل النقل مجاناً للزوار من تحت جسر السيد الرئيس بدمشق إلى مدينة المعارض خلال أيام المعرض من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساء.

لؤي حسامو

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