مقاتلات روسية تحبط بصواريخ كروز تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية إلى جبهات القتال

موسكو-سانا

شن الطيران الروسي سلسلة ضربات صاروخية بعيدة المدى باستخدام صواريخ كروز، ونجح بتعطيل تقدم القوات الاحتياطية الأوكرانية إلى جبهات القتال.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: “إن القوات الجوية الروسية شنت ضربة صاروخية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، أطلقت من الجو على نقاط الانتشار المؤقتة للوحدات الاحتياطية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وحققت الضربة هدفها وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة، وإيقاف نقل الاحتياطيات إلى مناطق القتال”.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الجوية وبالتنسيق مع وحدات عسكرية برية أحبطت محاولات القوات الأوكرانية دعم احتياطاتها العسكرية على محور مدينة أرتيوموفسك، فيما واصلت الوحدات الروسية المقاتلة مطاردة وحدات القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من المدينة، ودمرت ثلاثة مدافع متنقلة.

واستهدفت قوات الصواريخ الروسية مقر الدفاع المشترك الأوكراني لمدينة أرتيوموفسك وكذلك وحدات الفيلق الأجنبي في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة في الجزء الذي تسيطر عليه قوات نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا، وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية أحبطت على محور كوبيانسك أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وقضت على 75 جندياً أوكرانياً ودمرت مدفع هاوتزر ومستودع ذخيرة.

وبينت الوزارة أن القوت الروسية قضت على محور كراسني ليمانسك على 85 جندياً أوكرانياً، ودمرت مدفع هاوتزر وراداراً أمريكي الصنع على محور دونيتسك، وقضت على 40 جندياً على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ودمرت مدافع هاوتزر ومستودع ذخيرة.

وأعلنت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي 8 في جمهورية دونيتسك الشعبية، واعترضت 8 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس وأوراغان، ودمرت 5 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه وخاركوف.

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