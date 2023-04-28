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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بالضفة الغربية

2023-04-28

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أربعة فلسطينيين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت شاباً، كما اقتحمت بلدة بيرزيت شمال رام الله واعتقلت فلسطينياً.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين في بلدة قباطية جنوب جنين، واستولت على مركبتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس ستة فلسطينيين في الضفة الغربية وأطراف قطاع غزة المحاصر.

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