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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية

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الرئيس الأسد يناقش مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش الآفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي بين سورية وإيران 26-4-2023

2023-04-28

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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