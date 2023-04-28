في المرحلة الأولى من إياب دوري سلة الرجال.. الجيش والنواعير يفوزان على الحرية وتشرين

دمشق-اللاذقية-سانا

فاز فريق الجيش على الحرية في أولى مباريات مرحلة الإياب في دوري كرة السلة للرجال بنتيجة 96-69 نقطة.

وسيطر الجيش على اللقاء الذي أقيم اليوم في صالة الفيحاء الرياضية ولا سيما في الربعين الأول والثاني بواقع 22-15 نقطة و29-15 نقطة بينما تعادل الفريقان في الربع الثالث بـ 25-25 نقطة ليعود الجيش للتقدم بـ 20-14 نقطة. وفي مباراة ثانية فاز النواعير على مضيفه تشرين بنتيجة 91-54 نقطة خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في صالة المدينة الرياضية باللاذقية.

وفرض النواعير سيطرته على المباراة حيث جاءت نتيجة الأرباع الثلاثة الأولى بواقع 34-13 نقطة و20-17 نقطة و23-7 نقاط، بينما تفوق تشرين بالربع الأخير ب 17-14 نقطة.

وتستكمل الجولة الأولى غداً بلقاء يجمع الاتحاد أهلي حلب مع الطليعة في صالة الحمدانية بحلب والكرامة مع الجلاء في صالة غزوان أبو زيد في حمص وحطين مع الوحدة في صالة مدينة الأسد الرياضية باللاذقية، ويبدأ الوثبة أولى مبارياته بالإياب يوم الإثنين المقبل بلقائه الاتحاد أهلي حلب في صالة الحمدانية بحلب.

هادي عمران

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