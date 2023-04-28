احتفالية على خشبة مسرح درعا بمناسبة اليوم العالمي للتراث واليوم العالمي للكتاب

سانا-درعا

أقامت مديرية الثقافة بدرعا احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتراث واليوم العالمي للكتاب، وذلك على مسرح المركز الثقافي في مدينة درعا.

وتضمنت الاحتفالية افتتاح معرض الكتاب المتنوع بالتعاون مع الهيئة العامة السورية للكتاب واتحاد الكتاب العرب بدرعا ومعرضاً للأدوات التراثية.

وقدم عدد من الشباب فقرة موسيقية غنائية تراثية من تراث الجنوب السوري إضافة لفقرة مسرحية بعنوان سوق عكاظ قامت على مبارزة شعرية.

واختتم العرض المسرحي بلوحة فنية تضمنت رقصاً تعبيرياً على أنغام الموشحات الأندلسية.

وأوضح مدير الثقافة عدنان الفلاح أن الغاية من افتتاح معرض للكتاب هو توفير بيئة ملائمة لتشجيع القراءة والوصول إلى المعرفة وإنتاجها من خلال تطوير أدوات النشر الثقافي والمعرفي.

من جانبهما أكد كل من محافظ درعا المهندس لؤي خريطة وأمين فرع درعا لحزب البعث حسين الرفاعي على السعي الدؤوب للحفاظ على هذا التراث العريق وتقديم مايلزم من الدعم، وخاصة بعد حالة التعافي التي تشهدها سورية.

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