صباغ: استمرار إجراءات الإرهاب الاقتصادي يحول دون تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين

نيويورك-سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن الاحتلال الإسرائيلي صعد اعتداءاته على الأراضي السورية، كما واصلت قوات الاحتلال الأمريكي نهب موارد سورية وثرواتها، في الوقت الذي يكافح فيه شعبها لمواجهة الوضع الإنساني الصعب جراء الزلزال.

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن: إن استمرار إجراءات الإرهاب الاقتصادي والعقاب الجماعي المفروضة على سورية يحول دون الارتقاء بالوضع الإنساني وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين، لافتاً إلى أن تزامن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتنظيم “داعش” الإرهابي على الأراضي السورية يؤكد أنهما وجهان لعملة واحدة.

وأضاف صباغ: سورية تطالب الولايات المتحدة بوقف نهجها العدائي وإنهاء وجودها العسكري غير الشرعي ورعايتها للكيانات الإرهابية والجماعات الانفصالية، ووقف نهبها للموارد والثروات الوطنية، مشدداً على أن جهود سورية لإيصال المساعدات الإنسانية من الداخل إلى محتاجيها بما فيها الشمال الغربي تواجه برفض التنظيمات الإرهابية مرور قوافل المساعدات، ناهيك عن مواصلة اعتداءاتها على المناطق الآمنة وسط صمت مجلس الأمن.

يتبع…