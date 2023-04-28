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بوتين يصدر تعليماته بإنشاء متاحف مخصصة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

2023-04-27

موسكو-سانا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته بتأسيس متاحف مخصصة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومآثر المشاركين فيها.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الكرملين قوله في بيان اليوم: إن “الرئيس الروسي أصدر تعليمات بتأمين إنشاء متاحف على مستوى الأقاليم والبلديات تُشرف عليها المؤسسات التعليمية، وتشترك في تنفيذ هذه المهمة وزارات الثقافة والتعليم والدفاع بالتعاون مع السلطات الإقليمية”.

وأضاف البيان: إن بوتين أصدر تعليماته للوزارات بالنظر في إمكانية نقل معروضات ذات صلة بالعملية العسكرية إلى المتاحف، وإعداد دراسة لتاريخ العملية العسكرية الخاصة.

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