ميدالية ذهبية لكلية طب الأسنان بجامعة دمشق في معرض موسكو الدولي (أرخميدس)

دمشق-سانا

حصلت كلية طب الأسنان بجامعة دمشق على ميدالية ذهبية في معرض موسكو الدولي للاختراعات والابتكارات التكنولوجية (أرخميدس).

ونال الميدالية كل من الأستاذ الدكتور جهاد أبو نصار والباحثة الدكتورة آلاء الدبس عن اختراعهما الذي شاركا به في المعرض تحت عنوان “الزرعة السنية الشوكية”.

وأوضح الدكتور أبو نصار في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن الاختراع يتضمن تصنيع زرعات سنية محلية في سورية ذات تصميم جديد وخاص، وذو خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق، مبيناً أن هذه الزرعات مصنوعة من الزركونيات وليس المعادن، وذات أشواك تتثبت بالعظم، ويمكن زرعها بعد قلع السن مباشرة، وتتميز بتوفير التكاليف وجهد عملية التصنيع.

ولفت الدكتور أبو نصار إلى أن المشاركة في المعرض تمت عن طريق المراسلة والتواصل عن بعد مع القائمين على المعرض، حيث تم عرض الاختراعات المشاركة على لجنة علمية محكمة.

ونوه الدكتور أبو نصار باهتمام كلية طب الأسنان بالاختراعات وتشجيع الطلاب على هذا الأمر، وتعليمهم أساليب الاختراع عبر إقامة العديد من الدورات التدريبية وورشات العمل المتتالية وكيفية تطبيق الاختراعات على أرض الواقع.

يذكر أن المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات التكنولوجية أرخميدس أقيم في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة ما بين 28 و30 من شهر آذار الماضي بدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وإدارة رئيس الاتحاد الروسي والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين وحكومة مدينة موسكو وغرفة التجارة والصناعة للاتحاد الروسي ووزارة الدفاع للاتحاد الروسي وجمعية المخترعين المبتكرين الروسية.

هيلانه الهندي

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