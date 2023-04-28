وفاة شاب وإصابة 13 آخرين جراء حادث سير في طرطوس

طرطوس-سانا

توفي شاب وأصيب 13 آخرون جراء حادث سير في طرطوس أدى إلى تدهور سيارة شاحنة صغيرة من نوع كيا 2400 بعد تعطل الفرامل وفقدان سائقها السيطرة عليها.

قائد شرطة طرطوس العميد وفيق أبو دلة أوضح في تصريح لسانا أن الحادث وقع حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم على طريق ضهر رجب – الشعاب القريبة من قرية النقيب الواقعة في الجهة الجنوبية من منطقة طرطوس بعد تدهور السيارة التي كانت تقل 14 شخصاً، أغلبيتهم نساء وأطفال تربطهم قرابة عائلية، مبيناً أن الحادث وقع على طريق منحدر نتيجة تعطل فرامل السيارة ما أدى إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 16 سنة وإصابة 13 آخرين، حالة بعضهم خطرة من بينهم سائق السيارة وشقيقه.

بدوره لفت مدير عام الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس الدكتور إسكندر عمار في تصريح مماثل إلى أن المشفى استقبل 14 إصابة بعد نقلهم عبر منظومة الإسعاف من بينها حالة وفاة واحدة، ويتم تقديم العلاج اللازم لهم ومن بينهم حالات حرجة.

فاطمة حسين

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